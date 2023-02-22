Dylan Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Molloy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dylan Molloy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dylan Molloy 7 Kasım 2003 tarihinde Swords, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dylan Molloy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Dylan Molloy, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Molloy'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dylan Molloy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dylan Molloy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Phoenix FC
1 Şubat 2019 yılında Longford U19
1 Ocak 2020 yılında Belvedere FC
1 Şubat 2021 yılında Drogheda U19
24 Haziran 2022 yılında Drogheda United
Dylan Molloy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dylan Molloy şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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