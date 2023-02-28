Dylan Salgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Salgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Salgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Salgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Salgado 12 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Salgado Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına - tarihinde katılmıştır. Dylan Salgado'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dylan Salgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Salgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Salgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Salgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Salgado şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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