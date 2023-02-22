Dylan Seys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Seys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Seys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Seys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Seys 26 Eylül 1996 tarihinde Kortrijk şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Seys Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Seys, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Seys'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Seys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dylanseys7/

Dylan Seys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Seys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dylan Seys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Seys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2015 yılında Club Brugge

24 Ocak 2016 yılında Hapoel Acre

30 Haziran 2016 yılında Club Brugge

12 Temmuz 2016 yılında Twente

30 Haziran 2017 yılında Club Brugge

24 Ağustos 2017 yılında RKC Waalwijk

3 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2020 yılında Mouscron

3 Ekim 2020 yılında Excelsior

26 Temmuz 2021 yılında Helmond Sport

14 Temmuz 2022 yılında AE Kifisias

Dylan Seys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Seys şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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