Dylan Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Watts kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dylan Watts ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dylan Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dylan Watts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Watts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Watts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Watts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Watts 11 Nisan 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Dylan Billy Watts şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Watts Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Watts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 7 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dylan Watts'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dylan Watts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Watts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dylan Watts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Watts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında UCD

31 Ağustos 2016 yılında Leicester U21

31 Ocak 2018 yılında Bohemians

30 Haziran 2018 yılında Leicester U21

7 Temmuz 2018 yılında Shamrock Rovers

Dylan Watts kimdir

Dylan Watts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Watts şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dylan Watts nereli

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