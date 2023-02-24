Dzenan Haracic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Haracic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenan Haracic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dzenan Haracic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dzenan Haracic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Haracic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dzenan Haracic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenan Haracic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenan Haracic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenan Haracic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenan Haracic 30 Temmuz 1994 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženan Haračić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenan Haracic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Dzenan Haracic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzenan Haracic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzenan Haracic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenan Haracic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Dzenan Haracic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenan Haracic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Iskra Bugojno

15 Temmuz 2013 yılında Slaven Belupo

31 Ocak 2014 yılında Koprivnica

30 Haziran 2014 yılında Slaven Belupo

7 Ağustos 2014 yılında Segesta Sisak

31 Aralık 2014 yılında Slaven Belupo

23 Şubat 2015 yılında Zvijezda G.

21 Ağustos 2015 yılında Koprivnica

29 Ağustos 2016 yılında NK Neretvanac

6 Şubat 2017 yılında HNK Capljina

15 Ocak 2018 yılında NK Jajce

13 Temmuz 2020 yılında J. Bihac

5 Şubat 2021 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

Dzenan Haracic kimdir

Dzenan Haracic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenan Haracic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Iskra Bugojno

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Dzenan Haracic nereli

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