Dzenis Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzenis Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzenis Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzenis Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzenis Abdulai 9 Şubat 2002 tarihinde Ljubuski şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dženis Abdulai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzenis Abdulai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzenis Abdulai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dzenis Abdulai'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dzenis Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzenis Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzenis Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzenis Abdulai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında Sarajevo U19

7 Ağustos 2020 yılında Zr. Mostar U19

19 Eylül 2021 yılında NK Maestral

1 Eylül 2022 yılında Travnik

13 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Dzenis Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzenis Abdulai şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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