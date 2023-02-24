Dzevad Sijamija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzevad Sijamija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzevad Sijamija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzevad Sijamija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzevad Sijamija 18 Şubat 2002 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dževad Sijamija şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzevad Sijamija Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Dzevad Sijamija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dzevad Sijamija'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dzevad Sijamija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzevad Sijamija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzevad Sijamija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzevad Sijamija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Velez Mostar

18 Temmuz 2021 yılında Travnik

30 Haziran 2022 yılında Velez Mostar

Dzevad Sijamija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzevad Sijamija şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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