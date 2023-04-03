Dzhabrail Taramov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhabrail Taramov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhabrail Taramov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dzhabrail Taramov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dzhabrail Taramov 3 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тарамов Джабраил Русланович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dzhabrail Taramov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dzhabrail Taramov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına - tarihinde katılmıştır. Dzhabrail Taramov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dzhabrail Taramov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dzhabrail Taramov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dzhabrail Taramov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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