Dzhambulat Dulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzhambulat Dulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzhambulat Dulaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzhambulat Dulaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzhambulat Dulaev 18 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дулаев Джамбулат Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzhambulat Dulaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Dzhambulat Dulaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dzhambulat Dulaev'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dzhambulat Dulaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzhambulat Dulaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzhambulat Dulaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzhambulat Dulaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Alania

1 Temmuz 2015 yılında DYuSSh Spartak

25 Şubat 2016 yılında Rostov II

1 Ocak 2019 yılında Olimp 2

7 Temmuz 2019 yılında Olimp Khimki

21 Ağustos 2020 yılında Mashuk-KMV

17 Şubat 2022 yılında Dolgoprudnyi

15 Temmuz 2022 yılında Khimki 2

Dzhambulat Dulaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzhambulat Dulaev şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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