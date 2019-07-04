E-5'te bir yakıt tankeri devrildi!
D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
KAZA SEBEBİYLE TOPKAPI İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.
Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.
Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.
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