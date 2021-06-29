Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanmasıyla halka arzı kesinleşen e-Data Teknoloji AŞ, i firma ortaklıkları ile Ankara ve İstanbul ofisleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren öncü distribütörlerinden biri haline geldi. Böylelikle, halka arz olacağı duyurusunun ardından birçok vatandaş arama motorlarında, e-Data halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? e-Data Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

E-DATA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

E-Data halka arzı tüm bankalar üzerinden yani bütün banka ve aracı kurumlardan, talep girişi yapılarak gerçekleşebiliyor. 29 - 30 Haziran arası, saat 10.30 - 13.00 arası gerçekleşecek halka arzda normal hisse alır gibi borsa kodu ile talep girişi yaparak e-Data hisselerine ulaşabilirsiniz.

E-DATA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

E-data Teknoloji’nin halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Şirketin halka arzına katılan tüm yatırımcılar eşit oranda lot sahibi olacak.

E-DATA TEKNOLOJİ HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

E-Data Teknoloji halka arzında 1 Lot 6 TL'den satılacak. Iskonto oranının ise yüzde 23,30 olacağı tahmin ediliyor.

Hisse fiyatının 6 TL'nin altına düşmemesi için yetkililer tarafından bir takım önlemler alındığı biliniyor. 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve ortakların da hisselerini halka arz fiyatı altında satamayacağı taahhüt edildi.

Ancak bu tedbirler fiyat garantisi vermemektedir. Fiyat istikrarı uygulanmayacak.

E-DATA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BORSA KODU

Ana Pazar'da işlem görecek olan E-Data Teknoloji, EDATA kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek.

KOD: #EDATA

E-DATA TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

13.000.000 Lotun satışa çıkarılacağı halka arzda, ek satış olmayacağı duyuruldu. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 28,89 oranında.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

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E-DATA TEKNOLOJİ HAKKINDA

E-Data Teknoloji, bilişim teknolojileri alanındaki 30 yılı aşkın sektör deneyimi ile bugün Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan ve teknoloji danışmanlığını üstlenen teknoloji distribütörüdür. Alanının öncü ve yenilikçi firma ortaklıkları ile Ankara ve İstanbul ofisleri ile Karadeniz ve Ege bölge kanal yöneticileriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet vermektedir.

E-Data Teknoloji, iş dünyasındaki şirketlerin mevcut işlerini sürekli ve inovatif biçimde yerine getirebilmelerini ilke edinmiştir. Teknoloji kullanımında ürün bağımlı değil, çözüm odaklı süreç yönetimine odaklanmıştır. Günümüzde tüm şirketlerin ihtiyacı olan iş sürekliliği için çözüm sunan markalarını Türkiye’ye getirmekte ve iş ortakları ile birlikte katma değerli hizmetler sunmaktadır.

E-Data Teknoloji, 2008 yılında 20 yılı aşkın bilişim teknolojileri tecrübesi olan iki ortak tarafından kurulmuştur. E-Data Teknoloji kurulduğu günden itibaren iş ortağı kanal yapısını önemsemiş ve her zaman iş ortaklarının yanında olmuştur. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de katma değerli ürün ve hizmet satışı yapan E-Data Teknoloji, bugün 800’ü’i aşkın iş ortağına temas etmektedir.

E-Data Teknoloji distribütörü olduğu tüm ürünlerde lojistik ve finansal çözümlerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik eğitim, pazarlama ve iletişimi gibi çeşitli alanlarda iş ortaklarına sürdürülebilir çözümler üretmektedir.

Çözüm alanları arasında Ağ ürünleri, kriptolu veri taşıma ve saklama, sertifikalı veri silme, veri sızıntısı engelleme, siber güvenlik vaka yönetimi ve sezgisel davranış analizi, gelişmiş kalıcı tehditlere karşı koruma, sunucu ve depolama (storage), yama yönetimi ve uygulama güvenliği, antivirüs, lazer yazıcı ve baskı sistemleri, üç boyutlu yazıcılar, uç nokta güvenliği, KVKK / GDPR / ISO27001 gereklilik çözümleri, güvenlik duvarı ve izleme yazılımı, sızma-zafiyet testi, bulut yazdırma çözümleri, güvenli erişim ve kimlik yönetimi, veri merkezi çözümleri, sistem araçları – masaüstü çözümleri ile diğer donanım ve yazılım çözümleri yer almaktadır.