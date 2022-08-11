e - Devlet çöktü mü, neden açılmıyor 11 Ağustos 2022 Perşembe ? e - Devlet'te erişim sorunu yaşanıyor

Vatandaşların çalışma hayatı, kamu kurumlarıyla olan işlemlerde kullandığı belgeleri almak için çoğunlukla kullandığı e - Devlet'te erişim sorunu yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar da sorunun nedeni araştırmaya başladılar. Peki 11 Ağustos 2022 Perşembe gününde e - Devlet çöktü mü, neden açılmıyor ?

E - DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE ?

e- Devlet'in mobil uygulamasıyla sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar," Sistemde yaşanan teknik bir sıkıntıdan dolayı giriş sayfası açılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşı karşıya geliyor.

Yaşanan teknik sorun nedeniyle vatandaşlar 11 Ağustos 2022 Perşembe günü e- Devlet'e giriş yapamadı.

Kısa süreli yaşanan teknik aksaklık çözüldü, vatandaşlar sisteme giriş yapabiliyor.