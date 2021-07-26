e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı | Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı. 2021-2022 ücretli öğretmenlik başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki MEB Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 12 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle başvurular online ortamda alınacak. MEB'den yapılan açıklamada, ''25.08.2021 tarihi itibariyle çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.'' denildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

1) T.C vatandaşı veya KKTC vatandaşı olmak,

2) Öğretmenlik görevine engel olacak sağlık sorunu taşımamak,

3) Başvuru yapacak erkek bireyler için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

6) Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.

7) Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.

8) Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun aşağıda alfabetik sıraya göre adları sayılan alanlarından mezun olanların başvuruları alınmaktadır.

9) Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği alanı mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması durumunda görevlendirilmek üzere, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun sadece Çocuk Gelişimi bölümü mezunlarının başvuruları da alınmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilmek için yapılması gerekenler şöyle;

E-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

1.adım Başvuru ekranına giriniz, karşınıza kimlik bilgileriniz çıkacak.

2.adım İletişim bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

3.adım Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçeneklerini inceleyiniz, varsa ilgilendiren seçenek tercih ediniz.

4.adım Yukarıdaki bilgileri tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basınız.

5.adım 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildirimi karşınıza çıkacak. Ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçiniz.

6.adım İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtiniz, 2. dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretleyiniz.

7.adım Son adımda da zorunlu olmamakla birlikte KPSS bilgileri yıl ve puan bilgisi tercih ediniz ekle ve kaydete basınız ardından da işlemi sonlandırınız.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E devlet ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi verilmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Önemli: Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmelisiniz. Komisyon tarafından görevlendirme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenler aşağıda belirtilen evrakların asılları ve fotokopileriyle birlikte görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmelidir.

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar şöyle;

Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)

Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

Sağlık Raporu (6 Aylık)

Bir adet fotoğraf

Varsa diğer sertifikalar

Varsa KPSS Sonuç Belgesi

Askerlik Durum Belgesi

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