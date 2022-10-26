E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!

Taşınma nedeniyle ikametgahında değişiklik yapan vatandaşların e-devletten veya ilçe nüfus müdürlüklerine giderek bildirim yapmaları gerekiyor. Aksi halde e-Devlet uygulanacak cezayı söyledi.

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E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!

Milyonlarca insanın kullandığı ve çeşitli şekillerde hizmet verem e-Devlet'te ikametgahını değiştiren vatandaşlar için kritik bir uyarı geldi. Yakın zamanda taşınma durumu olan vatandaşların e-devlet ve nüfus müdürlüklerinden taşınma belgelerinin onaylatılması gerekiyor. Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.

İkametgah bildirimi ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden gerçekleştiriliyor.

E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!

MOBİL İMZA İLE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabiliyor.

E-Devlet vatandaşları uyardı! Acilen kontrol edip bildirin! Cezası: 2 bin 673 lira!

YÜKLÜ MİKTARDA PARA CEZASI VAR

5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; Adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

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