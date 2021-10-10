E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” hizmetini e-Devlet Kapısına aktardı. Vatandaşlar E Devlet soyadı değiştirme nasıl yapılır 2021? | E Devlet soyadı değiştirme şartları 2021? sorularını merak ediyorlar.

17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununu'nda düzenleme yapılmıştı. Kişi 2 yıl içerisinde yerleşim bölgesinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurmak şartıyla, Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı gerekmeksizin değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.

3 SENE DAHA UZATILMIŞTI

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici maddeyle beraber 3 sene daha uzatıldı. Maddenin geçerliliği sona ermeden belirlenen sürenin bitmesiyle birlikte tekrar bir süre uzatılmasına gidilmesi gereksinimi duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.

Bunların yanında maddeye eklenen diğer bir yeni hüküm, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç olarak karşılanan isimlerde mahkeme kararı şartı aranmaksızın il veya ilçe idari kurulu tarafından değiştirilebilmesine imkan tanındı.

SON TARİH 6 ARALIK 2022

Gerçekleştirilen bu düzenlemeyle birlikte ilgili mahkemelerin iş yükü azalırken, bürokratik süreçler kısaldı. Bu karar sayesinde 2017 yılından bugüne 275.808 kişi soyadında, 121.065 kişi ise isminde isminde düzeltme yaptı.

Uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine dek yararlanabilecekler.