e karne 2022 öğrenci girişi | e-Karne nasıl alınır? Takdir, teşekkür belgeleri nasıl görüntülenir? İşte, VBS e-Karne sorgulama...​​​​​​​

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 17 Haziran Cuma günü karne alarak 1 yılın yorgunluğunu tatil keyfi ile çıkaracak.

E-KARNE 2022 ÖĞRENCİ GİRİŞİ

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için "e-okul.meb.gov.tr" adresine gitmeli ve orada karşınıza çıkan ekrana gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem açılmaktadır.

Veli bilgilendirme sisteminde öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

E OKUL'DA YAPILAN İŞLEMLER NELERDİR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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E-KARNE NASIL ALINIR? TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGELERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.