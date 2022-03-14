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E-Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu Beyhan Budak oldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ‘Her eve bir kütüphane’ sloganıyla hayata geçirilen e-Kütüphane uygulaması, 7’den 70’e Tuzlalıları kitapla buluşturmaya devam ediyor. Ayrıca ‘e-Kütüphane Buluşmaları’ kapsamında ünlü yazar Beyhan Budak okurları ile buluştu.

E-Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu Beyhan Budak oldu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından her yaştan vatandaşın kitapla buluşması için hayata geçirilen e-Kütüphane uygulaması, 7’den 7’e Tuzlalıları kitapla buluşturmaya devam ediyor. Hukuktan, sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata 33 farklı kategoride 25 bin eser Tuzla’da yaşayan 82 bin aile için kullanıma açılmıştı. Ayrıca  ‘e-Kütüphane Buluşmaları’ kapsamında ünlü yazarlar Tuzlalı okurları ile de buluşturuluyor. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde ünlü yazar Beyhan Budak, okurları ile buluştu. Sevdikleri yazar ile buluşan okurlar, aklındaki soruları Beyhan Budak’a sorma fırsatı yakaladılar.

Her yaştan vatandaşın kitaba ulaşmasını sağladıklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, okur-yazar buluşmalarına devam edeceklerini belirtti.  

E-Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu Beyhan Budak olduE-Kütüphane Buluşmaları’nın konuğu Beyhan Budak oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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