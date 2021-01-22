E-okul dijital karne notu öğrenme ekranı: Dijital karne nasıl bakılır? Dijital karne nasıl alınır?

2020-2021 yılı 2. dönemin sonuna gelindi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan görülen derslerin karneleri de uzaktan verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi ((VBS) üzerinden öğrencilerin karnelerini paylaşacak. Peki Dijital karne nasıl bakılır? Dijital karne nasıl alınır? e-okul dijital karne notu görüntüleme nasıl yapılır?

E-KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Karnelere18 Haziran 2021 tarihinde Cuma günü verilmiş olacak. Sisteme çok kişinin girmesinden kaynaklı olarak yoğunluk yaşanacaktır. Bu nedenle giriş yapılmaması halinde ara ara denemekte fayda var.

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik NO ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e-karne neden açılmıyor, çözümü nedir? e-okul neden açılmıyor, çöktü mü?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye girişi için "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriniz.

Karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor.

Bu bölümde öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgilerini giriniz. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf vb.)

Öğrencinin fotoğrafını seçtikten sonra sistem kullanıma açılacaktır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR ALMA

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de e-okul VBS sistemi üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.