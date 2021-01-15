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E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2022? VBS not girişi ne zaman kapanacak?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihi gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla karnelerini almayı beklerken son bir kez notlarını görüntülemek isteyenler e-Okul'a giriş yapıyor. Peki; E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2022? VBS not girişi ne zaman kapanacak? İşte E-okul VBS giriş...

E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2022? VBS not girişi ne zaman kapanacak?

E-Okul VBS ile birlikte karnelerin verilmesine günler kala öğrenciler başarı belgesi alıp almadıklarını öğrenebiliyor. Öğrenci ve veliler e-Okul sistemi ile not görüntüleme ve devamsızlık sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Peki; E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2022? VBS not girişi ne zaman kapanacak?

VBS NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

VBS sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişleri karnelerin verileceği gün ve ya bir önceki gün kapatılması beklenmektedir. Bu yıl karneler 21 Ocak 2022 tarihinde verilecek.

E-OKUL VBS EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, genellikle 7 24 açık olur. Ancak bazen bakım ve onarım zamanlarında geçici süreliğine kapatılabiliyor.  E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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E-Okul not verme ne zaman kapanacak 2022? VBS not girişi ne zaman kapanacak?

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

Gülistan Başköy
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