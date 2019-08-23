e-Okul giriş ekranı! veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Veliler, öğrencilerin notları ile devamsızlık bilgilerini e-Okul sisteminden öğrenebiliyorlar. Bu durum onlar için büyük kolaylık. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranına nasıl ulaşacağınız konusundaki detaylar haberimizde. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı!

E- OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

e-Okul sistemi veliler ve öğrenciler için büyük kolaylık sağladı.

E- OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş sağladıktan sonra ise sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada istenilen bilgiler ise T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodudur. Bu bilgiler doğru girildiği zaman ikinci aşamaya geçiliyor.

E-Okul sisteminin ikinci aşamasında ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Aynı zamanda öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bilgiler doğru girildiği zaman sistem açılır.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul şifre alma ve değiştirme işlemleri de bir kaç işlem ile yapılmaktadır. Aşağıda yer alan adımları izleyerek e-okul şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şöyle giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Sonrasında ise bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler yer alır.

Devamında tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıklayınız.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir