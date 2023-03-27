E-sporda Türk takımı Avrupa şampiyonu oldu, Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edecekler

Koç Deniz Daşçı'nın önderliğinde Ahmet Salih Demirbaş, Yunus Emre Ağaç, Semih Can Şahin ve Berke İdris Öztürk'ten oluşan HOWL, 3 bin takımın çevrim içi katıldığı e-spor organizasyonunda Türkiye adına yarıştı.
TÜRKİYE'Yİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI
Organizasyonda son 16 takım arasına kalan HOWL, finalde Rus Exalt ve Alman Acend Club takımlarının hemen önünde PUBG oyununun bilgisayar versiyonunda Avrupa şampiyonu oldu.
HOWL, bu şampiyonluğuyla Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.
KAYNAK: AA