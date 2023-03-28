Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakasında Pendikspor, Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısında geriye düşen Pendikspor, maçtan 2-1 galip ayrılmayı başararak zirveyi takip etmeye devam ediyor.

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Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

Yağmurlu bir İstanbul akşamında Ankara temsilcisi ile karşı karşıya gelen Pendikspor, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele eden rakibini 2-1 ile geçti. Pendikspor'un maçtaki gollerini Hasan Hatipoğlu kaydetti. Siyah formasıyla sahaya çıkan ev sahibi Pendikspor, maçın başlama vuruşunu yaptı.

Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

13. dakikada Keçiörengücü oyuncusu Abdullah Aydın sarı kart gördü. 17. dakikada Pendikspor ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Keçiörengücü oyuncusu Malle, takımını öne geçiren golü attı 0-1.

28. dakikada Ankara Keçiörengücü oyuncusu Malle, orta sahada Gökcan Kaya'ya yaptığı faul sonucu sarı kart gören oyuncu oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında Keçiörengücü futbolcusu Rashad Muhammed, Pendiksporlu Hasan Hatipoğlu'na sert müdahalede bulundu ve kırmızı kart gördü. Pozisyonda Hasan Hatipoğlu ise sarı kart gördü. Ankara Keçiörengücü ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti. İkinci yarının ilk oyuncu değişikliğini Ankara Keçiörengücü yaptı.

56. dakikada Abdullah Aydın yerini Mikail Okyar'a bıraktı. 64. dakikada Keçiörengücü'nde Taha Batuhan Yayıkcı sarı kart gördü.

69. dakikada Pendikspor'da Leandro Kappel yerini Ali Han Tunçer'e, Hasan Kılıç yerini Görkem Bitin'e bıraktı.

Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

70. dakikada Ferhat Öztorun ile serbest vuruş kullanan Pendikspor'da, içeriye kesilen ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Hasan Hatipoğlu kırmızı beyazlıların beraberlik golünü attı 1-1. 72. dakikada Keçiörengücü oyuncusu Malle yerini Anderson'a bıraktı.

77. dakikada Keçiörengücü ceza sahasında oluşan karambolde topu tamamlayan Hasan Hatipoğlu, takımının ve kendisinin maçtaki ikinci golünü attı 2-1. 82. dakikada Pendiksporlu Thuram yerini Mesut Özdemir'e bıraktı.

84. dakikada Pendiksporlu Görkem Bitin sarı kart gördü.

Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

85. dakikada Pendiksporlu Ferhat Öztorun sarı kart gördü. 85. dakikada Ankara Keçiörengücü oyuncusu Bardhi yerini Hamza Gür'e bıraktı.

88. dakikada Pendikspor futbolcusu Aias Aosman orta sahada yaptığı faul sonucu sarı kart gören oyuncu oldu.

90. dakikada Pendiksporlu Aias Aosman yerini Oğulcan Çağlayan'a bıraktı. 90+4'te Pendiksporlu Mesut Özdemir sarı kart gördü. Müsabakada başka gol olmayınca müsabaka 2-1 Pendikspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Pendikspor zirve takibi sürüyor! Geriye Düştüğü Maçta Galip Gelmeyi Başardı!

PENDİKSPOR 2-1 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Maç Sonucu: Pendikspor 2-1 Ankara Keçiörengücü Maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirme yapan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi: "Yaklaşık 80 dakika iyi oynayan, pozisyonlar bulan ve kaçıran, mücadele eden bir Pendikspor vardı. Kalemizde 1 gol yedik ama mücadelemizi bırakmadık ve galip gelmeyi başardık. Rakibimiz yorgundu, biz geçen haftayı BAY geçtik ve iyi mücadele eden bir rakibi yenmeyi başardık. Bir sonraki maçımız adeta final niteliğinde... Samsun'dan da iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankara Keçiörengücü takımına da başarılar diliyorum." Maçın ardından puanını 50'ye yükselten Pendikspor, ligin 30. haftasında, 1 Nisan 2023 Cumartesi günü 20.30'da ligin zirvesindeki Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

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