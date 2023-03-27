Osman Özköylü: “Bay Geçtiğimiz Haftayı İyi Değerlendirmek İstiyoruz”

Ligdeki iyi gidişatını sürdüren Pendikspor, bu hafta sonu herhangi bir müsabakaya çıkmayacak. Haftayı BAY geçecek olan kırmızı beyazlılar, 28 Mart 2023 Salı günü 17.00’de Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü’nü misafir edecek.

BAY geçilen haftada yapılan çalışmaları ve Ankara Keçiörengücü müsabakasına ilişkin nasıl hazırlandıklarını ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şunları söyledi: “Ligin geri kalan kısmında çok önemli maçlar oynayacağız. Gerçekten çok belirleyici olacak maçlar oynayacağız. Tabii Ramazan ayının gelmesiyle beraber hem oruç hem de antrenmanlar bizi biraz zorlayacak. Hem bizim için hem diğer takımlar için bu durum etkilerini mutlaka göreceğiz.

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PUAN KAYBETMEK İSTEMİYORUZ…

Ama artık gelmiş olduğumuz nokta çok önemli… Buradan sonraki belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için yolumuza kazanarak devam etmek zorundayız. Rakibimiz olan takımlarla oynayacağız. Kazanılacak maçlar bize çok büyük avantajlar getirecektir ama Allah korusun olası puan kayıpları bizi onlar karşısında daha geriye düşürür. O yüzden bunu istemiyoruz.

PLAY-OFF GARANTİ DEĞİL

Şu anda ligde hiç kimsenin ilk ikisi garanti değil. Hiç kimsenin Play-off durumu garantili değil. O yüzden biz ilk etapta bulunduğumuz yeri garantilemeye, aynı zamanda ilk iki iddiamıza devam ettirmeye çalışmak zorundayız. Onun için de kazanmamız lazım. Kazanmak için de iyi hazırlanıp bu süreci iyi değerlendirmek lazım.

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3 PUANLA ALMAK İSTİYORUZ

Biz evet hafta sonu dinleniyoruz. Salı günü oynuyoruz. Rakibimiz hafta sonu maç yaparak gelecek. Belli bir yorgunluk, belli bir yıpranma olacaktır ama bunlar artık çok önemli değil. İkinci yarı itibarıyla zaten bu sık maç sürecine herkes alıştı. Herkes ona göre tercihlerini yapacaktır. Önemli olan bizim kendi sahamızda oynadığımız bu maçı mutlak suretle 3 puanla kapatmak ve sonrasında artık bir final gibi görünen, hem bizim için hem onlar için final gibi görünen, bu maçları mutlaka iyi bitirmek zorundayız.

Biz özellikle kazanarak bu süreci geçebilirsek çok çok mükemmel olur. Özellikle kendi sahamızda Keçiören maçını kazanıp, deplasmanda da Samsun'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları başarabiliriz.

Puan olarak daha iyisini yapabilir miydik? Evet. Özellikle Erzurum ve Gençlerbirliği maçlarında kaybettiğimiz puanlarımız bizi biraz zayıflatmış gibi görünüyor ama ne olacağını bilemeyiz. Pazar günü rakiplerin birbirleriyle oynayacağı maçlar var, bizim onlarla oynayacağımız maçlar var. Ligde çok şey değişebilir. Biz bu saatten sonra ligin en üst sırasını hedefliyoruz.”