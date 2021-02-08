E-Ticaret Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 E-Ticaret Meslek Elemanı Maaşları, İş İlanları

E-Ticaret Meslek Elemanı görev tanımı nedir, E-Ticaret Meslek Elemanı ne iş yapar, E-Ticaret Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? E-Ticaret Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

E-Ticaret Meslek Elemanı Tanımı; Internet üzerinden ürün ve hizmetlerin elektronik ortamda alınıp satılmasını sağlayan nitelikli kişiye denir.

E-Ticaret Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 E-Ticaret Meslek Elemanı Maaşları

E-Ticaret Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.963 - TL'dir. En düşük E-Ticaret Meslek Elemanı maaşı 2826 -TL, En yüksek ise 5100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR E-Ticaret Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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E-Ticaret Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ön Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

E-Ticaret Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

a) Çalıştığı kuruluşun stratejik ve teknolojik olarak elektronik ticaret yapabilmesini sağlamak,

b) E-Ticarete geçmek isteyen firmaların anlayışını yansıtan, ticari amaçlarına ve hukuk kurallarına uygun bilgisayar yazılım (program) sistemlerini kurmak,

c) İnternet üzerinden mevcut işi aktarmak,

d) Müşteri isteklerini saptayarak elektronik ortamda cevaplayan İnternet temelli yazılım ürünleri üretmek,

e) Müşteri şikayetlerini almak, sınıflandırmak, çözüm üretmek, çözemediklerini ilgililere iletmek,

f) Teknolojik yenilikleri izlemek, uygulamalarında kullanmak,

g) Firmalara elektronik ticarete geçişle ilgili danışmanlık veya eğitim hizmeti vermek,

h) Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için stratejik danışmanlık hizmeti vermek,

E-Ticaret Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

E-Ticaret Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde E-Ticaret Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 3514.01 olarak

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