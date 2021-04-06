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  3. E-ticaretin öncülerinden GittiGidiyor 20'nci yaşına yenilenmiş yüzüyle giriyor

E-ticaretin öncülerinden GittiGidiyor 20'nci yaşına yenilenmiş yüzüyle giriyor

Ülkemizde e-ticaret sektörünün öncülerinden olan GittiGidiyor 20'nci yaşını kutluyor. Firma yeni yaşına yeni logo ve yeni reklam kampanyası ile giriyor.

E-ticaretin öncülerinden GittiGidiyor 20'nci yaşına yenilenmiş yüzüyle giriyor

GittiGidiyor, 20'nci yaşına yeni reklam kampanyası ve yeni logosuyla giriyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yeni yaşını "Keşfetmeye Bak" sloganıyla duyurduğu reklam kampanyası ve yenilenen logosuyla kutlayan şirket, değişen ihtiyaçlara göre gelişen bir kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanıyor. Verilen bilgiye göre, sadeleşen tasarımıyla dikkati çeken yeni logo, teknoloji ile alışverişin buluştuğu yeniliklerle dolu bir platformu işaret ediyor.

YENİ YAŞA, YENİ LOGO

Dijitalleşen dünyayla birlikte tasarımların da sadeleştiği günümüze uygun olarak tasarlanan yeni logoda, eski amblemden gelen renk mirasının tipografideki noktalara taşınmasıyla daha modern ve eğlenceli bir kimlik sunuluyor. Ayrıca, GittiGidiyor için özel olarak tasarlanan font, teknoloji ve alışveriş arasında kurulan köprüyü sembolleştiriyor

50 farklı kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre ürün çeşitliliğini artırmaya devam ederken, yeni yaşında tüm kullanıcılara, kendi ilgi alanı ve zevkine uygun yenilikleri keşfedebileceği bir platform sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor CMO'su Feyza Dereli Fedar, Türkiye'nin ilk online pazaryeri olarak 20 yıldır e-ticaret sektörüne öncülük ederken aynı zamanda kullanıcılarına en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak için çalıştıklarını aktardı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

E-ticaretin öncülerinden GittiGidiyor 20'nci yaşına yenilenmiş yüzüyle giriyor

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