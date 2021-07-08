e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. Adaylar günlerdir sınav yerlerini öğrenebilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Beklenen açıklama bugün geldi. Peki e-YDS 2021/10 sınav yerleri belli oldu mu? e-YDS Arapça/Rusça sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

E-YDS 2021/10 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2021/10 Arapça/Rusça adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

Buna göre e-YDS 2021/10 sınav yerleri belli oldu.

E-YDS ARAPÇA/RUSÇA SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

e-YDS Arapça/Rusça sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

11 Temmuz 2021 tarihinde adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Temel kurallar kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle;

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

SINAV GİRİŞTE ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI ZORUNLU OLAN ARAÇLAR

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar