Eamon Fyfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eamon Fyfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eamon Fyfe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Eamon Fyfe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Eamon Fyfe 1 Nisan 1998 tarihinde Cargan şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Eamon Fyfe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eamon Fyfe'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Eamon Fyfe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Eamon Fyfe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında All Saints O B
31 Ocak 2022 yılında Dundela FC
1 Ocak 2023 yılında Coleraine
Eamon Fyfe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Eamon Fyfe şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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