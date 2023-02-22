Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eanna Clancy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eanna Clancy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eanna Clancy 26 Şubat 2004 tarihinde Glenfarne, Leitrim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eanna Clancy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eanna Clancy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Eanna Clancy'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Eanna Clancy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eanna Clancy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eanna Clancy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eanna Clancy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2022 yılında Sligo Rovers

Eanna Clancy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eanna Clancy şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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