Pandemi nedeniyle uzaktan başlayan telafi eğitimin ilk haftası EBA sistemi çöktü. Sisteme giremeyen öğretmen ve öğrenciler “çok kalabalık” uyarısıyla karşılaştı. Eğitimin durması sebebiyle birçok öğretmen ve öğrenci sosyal medya üzerinden EBA'nın çökmesi nedeniyle sitem etti. İşte EBA çöktü mü? 22 eylül 2020| EBA neden açılmıyor, ne zaman açılacak? sorularına yanıtlar haberimizde...

EBA ÇÖKTÜ MÜ?

Sistemdeki yoğunluktan dolayı "EBA çok kalabalık hatası" kullanıcıların karşısına çıkıyor. Sisteme beklenenden çok kişinin aynı anda girmesiyle birlikte oluşan teknik sorun nedeniyle bu hata meydana geliyor.

SİSTEMDEN ''KALABALIK'' UYARISI

EBA'nın çökmesi hakkında yetkililerden, ''Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yayında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi'nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısada sürede görüşmek üzere'' açıklaması yapıldı.

SELÇUK'TAN EBA'NIN ÇÖKMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle son dakika açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, 'Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu. Sorunun çözülmesi için çalışma devam ediyor' dedi.

EBA TV 22-25 Eylül canlı ders programı ve ders saatleri (İlkokul, ortaokul, lise)

EBA CANLI YAYININA TV'DEN DEVAM EDİLİYOR

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

Bakan Selçuk'tan EBA'nın çökmesi hakkında açıklama