EBA çöktü mü bugün 22 Şubat 2021? EBA'ya neden girilmiyor son dakika? EBA beyaz ekran hatası nedir?

Bugün yani 22 Şubat 2021 tarihinde EBA'ya girmekte zorlanan öğrenci ve öğretmenler EBA çöktü mü bugün 22 Şubat 2021? EBA'ya neden girilmiyor son dakika? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. EBA sistemine giriş yapan öğrenciler ve öğretmenler hatayla karşılaşıyor. Peki nedeni ne? EBA beyaz ekran hatası nedir?

EBA ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN 22 ŞUBAT 2021?

Bugünkü derslerine girmek için EBA'yı açanlar ya beyaz ekran hatası ya da çok kalabalık uyarısı ile karşılaşıyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ama problemin kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

EBA BEYAZ EKRAN SORUNU NEDİR?

EBA kullanıcıları, 22 Şubat 2021 tarihinde sistemde beyaz ekran sorunu ile karşılaştılar. Hatanın çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) henüz bir bilgi verilmedi.

EBA GİRİŞ HATALARININ NEDENİ?

EBA giriş hatalarının başlıca nedenleri; Sunucu yoğunluğu, İnternet yoğunluğu, Çok sık giriş denemeleri, Kullanıcının bağlantısının kesilmesi, İnternette oluşan kopmalar, Bulunduğunuz bölgede yoğun kullanımlar, Kullanıcıya yapılan engelleme olabilmektedir.