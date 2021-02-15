EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA öğretmen girişi (e-Devlet , Karekod)

Milyonlarca öğrenci ikinci döneme girdi. Ziya Selçuk, 15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimin başladığını duyurdu. 1 Mart itibariyle de diğer sınıflar yüz yüze eğitime kademeli olarak başlayacak. EBA üzerinden ders veren öğretmenler EBA öğretmen girişi linkini arıyor. İşte EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı...

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğretmenler “EBA Giriş” ekranı üzerinden MEBBİS ya da e-Devlet bilgileri ile giriş yapabilir. Yurt dışındaki bir öğretmen de, MEBBİS kaydı var ise MEBBİS bilgileri ya da e-Devlet bilgileri ile EBA'ya giriş yapabilir.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ LİNKİ