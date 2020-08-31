EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifre alma, yenileme, değiştirme, oluşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim derslerini 31 Ağustos 2020 itibariyle başladığını duyurdu. Dersler 18 Eylül'e kadar devam edecek. EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor. Peki EBA şifresi nasıl alınır? İşte EBA şifre alma, yenileme, değiştirme, oluşturma işlemleri...

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR ?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci → EBA yolunu izleyin

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklayın

TC Kimlik Numaranı girin

Bir doğrulama yöntemi seçin

e-Postayı seçtiyseniz:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsiniz)

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna basın.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıklayın

Cep telefonunu seçtiyseniz:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını girin ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsiniz)

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna basın.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıklayın.

EBA GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFRE ALMA, YENİLEME, DEĞİŞTİRME, OLUŞTURMA

Öğrenciler EBA'ya girebilmek ve şifresi hakkında bir değişiklik yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilir.

EBA ŞİFRE YENİLEME VE YENİ ŞİFRE ALMA EKRANI

ZİYA SELÇUK’TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."