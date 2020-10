EBA'ya girmek için çatıya çıkan 8 yaşındaki Mert canından oldu

Esenyurt'un İncirtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Çınar Mert, mahallede bulunan internetin altyapısındaki sorun nedeniyle uzun süre EBA'ya erişim sağlayamadı. Bunun üzerine baba Önder Mert, komşusundan rica ederek internet hattı çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden giden küçük çocuk, çatıda ayağı kayınca 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Acılı baba ise oğluna daha yeni bilgisayar aldığını belirterek "Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim!" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs süreci kapsamında alınan önlemler, eğitimde de yenilikleri beraberinde getirirken uzaktan eğitim kararı herkesi memnun etmedi. Geçtiğimiz günlerde Konya'da, anne ve babası canlı dersteyken balkondan düşerek yaşamını yitiren bebeğin ardından bir acı haber de İstanbul'dan geldi. 8 yaşındaki oğlu Çınar'ı internet problemi nedeniyle kaybettiğini belirten baba Önder Mert, devletin internet sağlamadığına değinerek altyapı sorunu nedeniyle kurulumun 10 gün sonra yapılacağını, bu bağlamda komşudan kendi evine internet çekmek için çatıya çıktığını ve oğlunun da kendisinin peşinden geldiğini ardından havalandırma boşluğuna düştüğünü ifade etti.

"CİĞERİMİZ YANDI"

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle oğluna yeni bilgisayar aldığını belirten baba Önder Mert, "Oğlum o bilgisayarın kapağını bile açamadı. Olan çocuğumuza oldu. Oğlumu ne EBA geri getirebilir ne başka bir şey. Eğitim hani bedavaydı, herkese eşitti. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim!"

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenin 8-10 öğrencisinden hiç haber alamadığını ifade eden Önder, “Öğretmen ‘Ne internetleri var ne de EBA’dan şifre aldılar, kayıp çocuklar” dedi. Yüz binlerce öğrenci eğitim alamıyor. Eğitim sistemimizi sıfırladılar. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ciğerimiz yandı. Ne diyelim” şeklinde konuştu.

"BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"

İnternet erişim sorunu ve çocukların gerekli cihazlara sahip olmamasının salgının başından beri devam ettiğine dikkat çeken Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan konuyla ilgili şunları söyledi: “Hiçbir adım atılmadı. Bu sorunların hepsi çözülebilirdi. Kamu kaynaklarındaki bütçe öğrencilerimiz için kullanılabilirdi. Yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli ve yeterli önlemler alınabilirdi. Öğrencilerimiz uzaktan eğitime ulaşmakta büyük bir çaba sarf ediyor, bu durum yaşamlarına ilişkin riskler de taşıyor. Eğitimin en temel ilkesi eşitliktir. Kamusal eğitimin ne kadar yaşamsal bir mesele olduğunu her olayda bir kez daha görüyoruz. Uzaktan eğitimde öğrencilerimizin ihtiyacı olan bütün cihazlar ücretsiz olarak sağlanmalı, internet erişim sorunu bir an önce çözülmeli. İnternet sınırsız ve ücretsiz olmalı. Bu sorunların farkında olmasına rağmen Milli Eğitim Bakan ısrarla bir şey yapmıyor. 12 yıllık temel eğitim zorunludur ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkından sorumludur. Yaşanılan eşitsizliğin giderilmesi için bir an önce adım atmalıdır."