Ebedebiri Endurance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebedebiri Endurance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebedebiri Endurance adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebedebiri Endurance Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebedebiri Endurance 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebedebiri Endurance Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebedebiri Endurance, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına 25 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ebedebiri Endurance'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebedebiri Endurance Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebedebiri Endurance futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
25 Eylül 2022 yılında Bayelsa
Ebedebiri Endurance Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebedebiri Endurance şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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