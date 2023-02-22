Ebenezer Odeyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Odeyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebenezer Odeyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebenezer Odeyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebenezer Odeyemi 15 Eylül 1991 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebenezer Odeyemi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebenezer Odeyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Ebenezer Odeyemi'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebenezer Odeyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebenezer Odeyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bendel Ins.
1 Temmuz 2015 yılında Wikki Tourists
27 Aralık 2015 yılında Enyimba Aba
28 Aralık 2015 yılında Niger Tornad.
11 Ocak 2018 yılında Katsina Utd.
21 Kasım 2018 yılında Kwara United
1 Temmuz 2020 yılında MFM FC
11 Ekim 2021 yılında Shooting Stars
Ebenezer Odeyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebenezer Odeyemi şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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