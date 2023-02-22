Ebetomame Oghenetega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebetomame Oghenetega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebetomame Oghenetega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebetomame Oghenetega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebetomame Oghenetega {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebetomame Oghenetega Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebetomame Oghenetega, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ebetomame Oghenetega'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebetomame Oghenetega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebetomame Oghenetega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Akwa United
1 Ocak 2019 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2019 yılında Abia Warriors
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
Ebetomame Oghenetega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebetomame Oghenetega şuan Akwa United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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