Ebiaku Promise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebiaku Promise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebiaku Promise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebiaku Promise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebiaku Promise {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebiaku Promise Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Ebiaku Promise'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebiaku Promise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebiaku Promise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebiaku Promise şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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