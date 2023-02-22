Ebiaku Promise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebiaku Promise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ebiaku Promise kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ebiaku Promise ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.