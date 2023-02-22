Ebitimi Agogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebitimi Agogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebitimi Agogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebitimi Agogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebitimi Agogu 26 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebitimi Agogu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ebitimi Agogu'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebitimi Agogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebitimi Agogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebitimi Agogu şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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