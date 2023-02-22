Ebonam Nwogbaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebonam Nwogbaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebonam Nwogbaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ebonam Nwogbaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ebonam Nwogbaga {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ebonam Nwogbaga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ebonam Nwogbaga'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ebonam Nwogbaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ebonam Nwogbaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2021 yılında Sunshine Stars
Ebonam Nwogbaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ebonam Nwogbaga şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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