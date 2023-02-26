Ebrahim Saljouqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebrahim Saljouqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebrahim Saljouqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebrahim Saljouqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebrahim Saljouqi 13 Kasım 1992 tarihinde Ahvaz, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ابراهیم سلجوقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebrahim Saljouqi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ebrahim Saljouqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ebrahim Saljouqi'nin Foolad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebrahim Saljouqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebrahim Saljouqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ebrahim Saljouqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebrahim Saljouqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2012 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

30 Temmuz 2017 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2018 yılında Foolad

Ebrahim Saljouqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebrahim Saljouqi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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