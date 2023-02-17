Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle büyük felaket yaşadı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem, merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Ebrar Sitesi de deprem felaketinde çöktü. Bunun üzerine Ebrar sitesi kaç blok? Ebrar sitesinin müteahhidi kim? Yakalandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

EBRAR SİTESİ KAÇ BLOK?

Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi 8 blokluydu. 1999 depreminden sonra yapan Ebrar sitesi 10 bloktan oluşuyordu, sitede 320 daire vardı. Site depreme dayanamayıp çöktü.

Haberin Devamı

Öte yandan Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aşmıştı.

EBRAR SİTESİNİN MÜTEAHHİDİ KİM? YAKALANDI MI?

Ebrar sitesinin müteahhidi Tevfik Tepebaşı'dır. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tepebaşı, polisin tüm çabalarına rağmen bulunamadı. Tepebaşı'nın enkaz altında öldüğü de firar ettiği de iddialar arasında.

Ayrıca AA'nın haberine Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.