New York'ta yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'la evli olan ve hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelene Ebru Gündeş'ten bir bomba daha geldi. Ebru Gündem yeni çıkaracağı solo albümünün yayın tarihini Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan etti. Şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni yağdı. Ebru Gündeş'in takipçileride müjdeli habere sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi paylaşıma, "Yeni albümünü dört gözle bekliyoruz." yorumunu yaptı.

EBRU GÜNDEŞ HAMİLE Mİ?

New York'ta yargılanan İran asıllı Reza Zarrab'ın eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edildi.

2. Sayfa programının haberine göre, sık sık New York'a giden ünlü şarkıcının son görüntülendiğinde karnının ve yüzünün şiş olması iddiaları kuvvetlendirdi.

Gündeş'e çok yakın olan bir kaynak "Her şeyi saklayabilirsin. Fakat hamileliği nasıl saklarsın? Yok öyle bir şey" dedi.

EBRU GÜNDEŞ HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ Mİ?

Amerika'da tutuklandıktan sonra itirafçı olup tanık konumuna geçerek serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, New York ziyaretleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti. Kanal D'deki '2. Sayfa' programının haberine göre, son dönemde sık sık New York'a giden şarkıcının son görüntülerinde, karnının şiş olmasının yanı sıra yüzü ve gözündeki şişlik hamilelik iddiasını güçlendirdi. Ebru Gündeş'e çok yakın bir kaynak, "Her şeyi saklayabilirsin. Fakat hamileliği nasıl saklarsın? Yok öyle bir şey" dedi.

Ebru Gündeş'in son zamanlardaki görüntüsünün 'Bebek değil, göbek' olduğu iddia edildi.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

24 Temmuz 1975’te İstanbul’da doğdu.

Annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’dur. 5 yaşındayken evi terk eden, hiç görüşmediği babasının adı Remzi Gündeş’tir.

Ankara'da Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda okudu. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Ebru Gündeş, maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Bir süre konfeksyon işçisi olarak çalıştıktan sonra o sıralar kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.

İlk albümünü hazırlamaya başlamadan önce, sahne tecrübesi kazanabilmek için bir süre Emel Sayın’a vokalistlik yaptı. Kısa zaman içinde bu renkli dünyaya alışmayı başardı ve ilk albümünün hazırlıklarına başladı.

1993 yılında, Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü ve Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı ilk albümü "Tanrı Misafiri"ni çıkardı. Bu albüm ile yakaladığı başarı tanınmasının yanı sıra, pek çok ödülün de sahibi olmasını sağladı.

1994,1995 ve 1996 yıllarında düzenlenen Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Kadın TSM Sanatçısı" ödülünü kazandı.

İlk albümünün başarısı üzerine hemen ikinci albüm hazırlıklarına başladı ve 1994 yılında "Tatlı Bela" albümü yayınlandı.

1995 yılında çıkardığı "Ben Daha Büyümedim" adlı albümü ile de iyi bir satış grafiği yakaladı. Bir sonraki albümü "Kurtlar Sofrası"nın ardından kendisine gelen televizyon dizileri için oyunculuk tekliflerini değerlendirdi.

1998 yılında yine Selçuk Tekay prodüktörlüğünde çıkardığı albümü "Sen Allah'ın Bir Lütfusun" ile de önemli satış rakamlarına ulaştı.

1999 yılında çıkardığı "Dön Ne Olur" adlı albümünün tanıtımı sırasında, basın mensupları karşısında 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması geçirdi. Bu olay üzerine uzunca bir süre hayranlarından uzak kalan Gündeş'in bu albümü de 1 milyondan fazla satıldı.

Ebru Gündeş, uzun bir süre dinlenme döneminin ardından, 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi´nde ilk konserini verdi. Bu konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği´ne bağışladı.

Popstar Alaturka adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmıştır.

2001 yılında çıkardığı yedinci; 'Ahdım Olsun' isimli albümünde Türkiye'nin en iyi söz yazarları, bestecileri ve aranjörleriyle çalışan Ebru Gündeş albüm kalitesi ve tirajıyla müzik piyasasının gündemine oturmayı yine başarmıştı.

2003 yılında ise "Şahane" albümü sevenleriyle buluştu. Sekizinci albümüyle bugüne kadar elde ettiği başarıyı ve satış grafiğini yakalayan Gündeş; bunun haklı gururunu taşıdı.

2004 yılında dokuzuncu albümü 'Bize de Bu Yakışır' ile sevenleriyle buluşur.

2006 yılının aralık ayında çıkan onuncu albümü 'Kaçak' ile müzik marketlerdeki yerini aldı, kariyerinin en güzel ve verimli günlerini yaşadığını söyleyerek son hız çalışmalarına devam etti.

2008 yılında yıllık bir aradan sonra d.günü olan 12 Ekim de "EVET" ismini verdiği albümünü sevenleriyle buluşturan sanatçı Kızıl Mavi, Ölümsüz Aşklar, Harika gibi birçok şarkısı yine dillerden düşmezken yeni albümünün çalışmalarına başladı.

2011 yılında Müzik Yönetmenliğini Taşkın Sabah'ın yaptığı ; Ayla Çelik , Ersay Üner, Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Şebnem Sungur, Zeynep Talu ve Sezen Aksu’nun değerli eserlerinden oluşan " BEYAZ " adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

2013 yılından itibaren O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Acun Ilııcalı’nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon “O Ses Türkiye” adlı yarışma programında; yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alanson, Özkan Uğuır, Athena, Gkhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş oldu.

2016 yılında ailevi sorunları nedeniyle dinlenmek istedi. "O Ses Türkiye" yarışması jüriliğini kendi isteğiyle bıraktı.

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİKLERİ | EBRU GÜNDEŞ KİMLERLE EVLENDİ?

1.evliliği : 1990 yılında Hamdi Vardar ile evlendi.1993 yılında boşandı.

2.evliliği : 2002 yılında Ömer Durak ile evlendi. 2003 yılında boşandı.

3.evliliği : 10 Şubat 2010 tarihinde Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlendi. 15 Ekim 2011 de kızı Alara doğdu.

Türkiye'de 17 Aralık Büyük Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nun merkezinde yer alan Reza Zarrab, ABD’ye gidince İran yaptırımlarını ihlal ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından FBI tarafından Miami’de 19 Mart Cumartesi günü yakalandı. Zarrab, yine Miami’de mahkeme tarafından tutuklandı.

Ebru Gündeş 23 Eylül 2016 tarihinde boşandı.

Albümleri :

1993 - Tanrı Misafiri

1994 - Tatlı Bela

1995 - Ben daha Büyümedim

1997 - Kurtlar Sofrası

1998 - Sen Allah'ın Bir Lutfusun

1999 - Dön Ne Olur

2000 - Dön Ne Olur Remixes

2001 - Ahdım Olsun

2002 - Ahdım Olsun Remixes

2003 - Şahane

2004 - Bize de Bu Yakışır

2006 - Kaçak

2008 - Evet

2011 - Beyaz

2012 - 13,5

2014- Araftayım





Filmleri :

1993 - Tanrı Misafiri

1995 - Fırtınalar

1997 - Deli Divane

1999 - Sen Allah'ın Bir Lütfusun

1999 - Affet Beni

2006 - İmkansız Aşk