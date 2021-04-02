Ebru Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Gürsoy Kariyeri

Galatasaray kulübü yöneticilerini programına konuk etmesiyle Ebru Gürsoy, kim olduğu merak edilen isimlerin arasına girdi. İnternet kullanıcıları Ebru Gürsoy'un hayatını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Ebru Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının cevaplarını derledik. İşte Ebru Gürsoy Kariyeri

EBRU GÜRSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Ağustos 1980 İstanbul doğumlu Ebru Gürsoy 40 yaşındadır. İstanbul Kültür Koleji'nde eğitim hayatına başlayan Gürsoy, Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema eğitimi aldı.

Sektöre ilk adımını 1999-2002 yılları arasında Uğur Dündar'ın operatörlüğünü yaptığı Arena programında atan Gürsoy ilerleyen dönemlerde spor haberleri sunuculuğu, oyunculuk, spikerlik ve dergi yazarlığı gibi çeşitli projelerde yer aldı. 2010-2013 yılları arasında Lig TV'de haber spikerliği yapan Gürsoy 2012 yılında "En İyi Kadın Spor Spikeri" ödülünü almaya hak kazandı.

Daha önce de GS TV'de çalışan Ebru Gürsoy 2017'de, "Gönül verdiğim takıma geri döndüm." diyerek koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti.