Ebru Polat'tan Can Yaman için dikkat çeken yorum

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasından ardından İtalya'da tatil yapan Can Yaman güneşlenirken fotoğraf paylaştı. Bunu gören Ebru Polat ise ilginç bir yorumda bulundu. Ebru Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler birde o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Önceki gün kaldığı otelin kapısının önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu sefer de paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. İtalya Napoli'de tatil yapan oyuncu, kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi.