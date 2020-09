Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı lenfome kanserinden kaybeden Ebru Şallı, Pars'ı doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars yaklaşık mücadele ettiği lenfome kanserine yenik düştü.

17 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ardından zor günler geçiren Ebru Şallı bu günlerde en büyük desteği eşi Uğur Akkuş'tan gördü.

43 yaşındaki Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM'

Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu düştü.