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  3. Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz Nisan ayında kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Oğlunun eski doğum günü fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" dedi.

Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı lenfome kanserinden kaybeden Ebru Şallı, Pars'ı doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. 

Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars yaklaşık mücadele ettiği lenfome kanserine yenik düştü.

Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

17 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars'ın ardından zor günler geçiren Ebru Şallı bu günlerde en büyük desteği eşi Uğur Akkuş'tan gördü.

Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

43 yaşındaki Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı oğlunun doğum gününü kutladı!

BANA YAŞATTIĞIN HER AN İÇİN SANA MİNNETTARIM' 

Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu düştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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