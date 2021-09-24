Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! Evlat acısı dinmiyor! "Bazı anlar ölümsüzdür"

44 yaşındaki ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars geçtiğimiz sene henüz 9 yaşındayken lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Her fırsatta oğluna olan özlemini dile getiren ünlü isim, yine sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Evladını bir an olsun aklından çıkaramayan Şallı "2,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğluyla banyoda çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, "Bazı anlar ölümsüz hep yaşar. İşte o an. Ponçiğim" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Şallı'nın paylaşımına ünlü dostlarından da yorum geldi. IDemet Şener, paylaşıma "Canım benim" yazarak kalp emojisi koyarken Didem Uzel, Nilgün Belgün, Ebru Akel, Ömür Sabuncuoğlu, Metin Hara, Esra Erol, Azra Akın, Derya Uluğ ve Yeşim Salkım gibi pek çok ünlü isim destek yorumu yaptı.

