Ebru Şallı'nın paylaşımları yürek parçaladı! Kaybettiği oğlu Tan'a: "Bazı anlar ölümsüzdür hep yaşar"

Ünlü manken Ebru Şallı'nın oğlu 10 yaşında olan Pars Tan, uzun süredir savaştığı lenfomaya galip gelemeyerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Oğlu Pars'a ' olan düşkünlüğünü ve özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile yürekleri sızlattı.

"BAZI ANLAR ÖLÜMSÜZDÜR"

Acılı anne Şallı'nın oğlu Pars Tan ile fotoğraflara yansıyan eğlenceli halleri yürekleri sızlattı. Güzel günlerden kalma kareleri paylaşan Ebru Şallı oğlu Pars ile olan fotoğraflarına "Bazı anlar ölümsüzdür, hep yaşar. İşte o an... ponçiğim" notunu düştü. Paylaşımlar sonrası Ebru Şallı'nın sanatçı dostları çok sayıda destek yorumu yaptı.

Küçük yaştaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı zor günleri sevenlerinin desteği ile atlatmaya çalışıyor.

Zor günler geçiren Şallı'nın en büyük destekçileri ise eşi Uğur Akkuş ile oğlu Beren Tan oldu. Oğlu Pars'a sık sık 'ponçiğim' diye seslenen Ebru Şallı, oğlunun anısını yaşatmak için de bağışlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

Ebru Şallı Pars'ın hastalığının ortaya çıkışını ve sonraki dönemde yaşananları katıldığı programda anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu.

"GERÇEK BİR MELEKTİ"

"Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı." dedi.

"O HASTANE ODASI CENNET BAHÇESİYDİ"

"Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdiler. İlik yüzde 100 tuttu. Bu mutlu haberi alıp, evimize geçtik. Herkes çok sevindi ve 'artık bir şey olmaz' dedik. Olmayan çok var çünkü. B negatif kan bulmak çok zordu..."



"Bir yandan ünlü biri olmak zor ve çocuğa böyle bir anı bırakmak istemiyordum. O yüzden kimseye anlatmadık, paylaşmadık. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki. O hastane odası benim için cennet bahçesiydi." şeklinde konuştu.