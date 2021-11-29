Ebru Şallı'yı kahreden haber! Evlat acısından sonra bir kayıp daha yaşadı! Babası yaşamını yitirdi Ünlü manken Ebru Şallı, bir süredir Bodrum'da kanser tedavisi gören babasını kaybetti. Şallı, oğlu Pars'ın acısından sonra bu kez de babasının ölümüyle yıkıldı.

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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan oğlu Pars lenfomaya verdiği 3 yıllık mücadeleyi geçtiğimiz yıl kaybetmişti. Oğlunu kaybeden Şallı, bir büyük acı daha yaşadı. Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası vefat etti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı cenaze töreni için Bodrum'a gitti. Ebru Şallıölümkayıpkanser