Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?TV8 yayın akışı | 1 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Esenyurt karıştı! Adres sordular meydan dayağı yedilerEvde pizza yapımı | Evde pizza nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Kanal D yayın akışı Salı | Kanal D'de bugün ne var? 1 Eylül SalıFOX TV Yayın akışı | 1 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Star Tv yayın akışı Salı | Star Tv bugün ne var? 1 Eylül Salı yayın akışıTelafi eğitim nasıl olacak? Telafi eğitim programı belli oldu mu?31 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

İkiz kız annesi Ebru Şancı, oğlu Kürşad’a kavuştu. Doğum sonrası çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı'nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bebeğin ve sosyetik güzelin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

İkiz kız annesi Ebru Şancı, oğlu Kürşad’a kavuştu. Doğum sonrası çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

Ünlü manken Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

Ebru Şancı üçüncü çocuğu Kürşad'ın dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde karnı açık poz veren ünlüler için eleştirilerde bulunmuş ve şöyle söylemişti;

"Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle"

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT