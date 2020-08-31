Ebru Şancı oğlu Kürşad'ı kucağına aldı! İşte doğum sonrası ilk kare!

İkiz kız annesi Ebru Şancı, oğlu Kürşad’a kavuştu. Doğum sonrası çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü manken Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te Belçika'da evlenmişti. Ekim 2016'da da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti.

Ebru Şancı üçüncü çocuğu Kürşad'ın dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde karnı açık poz veren ünlüler için eleştirilerde bulunmuş ve şöyle söylemişti;

"Karnım açık poz vermemi istiyorlar. 'Hayır' diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle"