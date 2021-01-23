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Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler?

Ebru Yaşar, İbo Show'un bu haftaki programına katıldı. Böylelikle İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar küslüğü 15 yıl sonra sona erdi. İkili arasındaki kavganın nedeni vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler? İşte detaylar...

Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen şov programlarından İbo Show, geçtiğimiz yılın sonlarında 9 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönmüştü. Geri dönüşüyle birlikte yine her hafta cumartesi günlerinde milyonları televizyon karşısına kilitleyen İbo Show'un, bu haftaki konukları arasında Ebru Yaşar bulunuyor. 

İbrahim Tatlıses ve Ebru Yaşar'ın 15 yıllık küslüğü, bu programla sona ermiş bulundu. Programın takipçileri ise uzun yıllar küs kalan ikilinin neden kavga ettiklerini merak ediyorlar. Peki, Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler? İşte detaylar...

Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler?

EBRU YAŞAR VE İBRAHİM TATLISES NEDEN KÜSTÜLER?

Ebru Yaşar yıllar önce verdiği bir röportajında aralarındaki küslük olayını şöyle anlatmıştı:

"Kırgınlık var aramızda. Ama İbrahim Bey kırgın bana. Önce beni Erol Köse’ye devretti. Sonra bu albüm çalışmamda beni aradı, "Gel albümü İdobay’dan çıkar" dedi. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. O da kızdı. Bence o beni çok seviyor. Ama ben daha çok seviyorum kendisini. İbrahim Tatlıses, beğenmediği insana yatırım yapmaz. O bana çok büyük yatırım yaptı."

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